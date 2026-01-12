Mercedes-Benz получил право продавать и выпускать автомобили в России

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz зарегистрировал в России свой товарный знак, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу Роспатента.

«Согласно документам, заявка была подана в ведомство в сентябре, и Роспатент принял положительное решение о регистрации. Теперь компания может заниматься производством и продажей автомобилей в России, а также различных запчастей к машинам», — отмечается в сообщении агентства.

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz (ранее — Daimler AG) основан в 1883 году. В 2022 году компания заявила об уходе с российского рынка, прекратила продажи новых машин и их производство на собственном заводе в подмосковном Есипово. Предприятие и другие активы компании были проданы российскому инвестору.

