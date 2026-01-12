Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Mercedes-Benz получил право продавать и выпускать автомобили в России

Mercedes-Benz зарегистрировал в РФ товарный знак, позволяющий продавать авто
Global Look Press

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz зарегистрировал в России свой товарный знак, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу Роспатента.

«Согласно документам, заявка была подана в ведомство в сентябре, и Роспатент принял положительное решение о регистрации. Теперь компания может заниматься производством и продажей автомобилей в России, а также различных запчастей к машинам», — отмечается в сообщении агентства.

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz (ранее — Daimler AG) основан в 1883 году. В 2022 году компания заявила об уходе с российского рынка, прекратила продажи новых машин и их производство на собственном заводе в подмосковном Есипово. Предприятие и другие активы компании были проданы российскому инвестору.

Ранее автокомпания Volvo отозвала по всему миру кроссоверы EX30.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27604135_rnd_7",
    "video_id": "record::d43fe87d-9870-464d-8eef-13d4754b9590"
}
 
Теперь вы знаете
Главное — не удариться в паранойю. 7 фильмов, которые заставят сомневаться в реальности
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+