МВД из-за гаджетов изменит сдачу экзаменов на права. Нарушителей год не будут допускать к пересдаче

МВД запретит использовать на экзаменах гаджеты и расширит перечень оснований для недопуска к зачетам для получения водительского удостоверения. В правовое поле впервые введут полноценный механизм аннулирования прав по медицинским показаниям. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Запрет на электронику

Министерство внутренних дел России предложило ряд существенных изменений в процедуре сдачи экзаменов на получение водительских прав, сообщается в проекте постановления правительства, который прошел процедуру общественного обсуждения. После того, как подготовленное МВД постановление будет принято, в аудиториях для приема экзаменов появятся микрофоны и видеокамеры .

Запрет на гаджеты предлагается ввести для того, чтобы экзаменуемые во время проверки знания ПДД не пользовались подсказками. Об этом МВД прямо заявляет в пояснительной записке к проекту постановления правительства.

Евгений Одиноков/РИА «Новости»

«Правоприменительная практика экзаменационных подразделений Госавтоинспекции свидетельствует о росте выявленных фактов использования кандидатами в водители различных средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники (скрытые наушники, видеокамеры с процессорами и так далее) для оказания им помощи со стороны третьих лиц », — сообщается в документе.

Для курсантов, пойманных с гаджетом на экзамене, предусмотрены строгие меры:

МВД предлагает аннулировать их результаты и допускать нарушителей к пересдаче минимум через год.

С появлением нового пункта перечень оснований для недопуска к экзамену на управление транспортными средствами расширится. Среди ныне действующих, в частности, не истекший срок лишения права управления транспортными средствами и невыполнение условий возврата прав.

Также не допускают к экзамену граждан с истекшим сроком паспорта, наказанных за пьяную езду при отсутствии прав, и в случае, если запрет наложен военкоматом из-за неявки по повестке.

На практику направят скорее

Есть в проекте постановления и более удобные нормы для граждан: если по нынешним правилам кандидат в водители должен пройти практический экзамен в пределах полугода после успешной сдачи теоретического, то по новым нормам «практику» должны назначить максимум в 60-дневный срок .

Также документом упраздняются бумажные медсправки для водителей: заключения будут оформляться только в электронном виде.

Аннулируют по медицинским показаниям

Другая сторона тотальной цифровизации – возможность для МВД аннулировать уже выданные права при обнаружении медицинских противопоказаний к вождению во время диспансеризации или приема врача. Механизм аннулирования прав по этому основанию вводится в правовое поле тем же проектом постановления правительства, разработанным МВД.

Эта мера начнет действовать в России с 1 марта 2027 года.

Предполагается, что врачи будут оформлять свои заключения о найденных болезнях в виде электронных документов и загружать их в федеральный реестр, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

При этом в реестр не попадут сведения из ведомственных больниц и поликлиник, принадлежащих Минобороны и другим силовым министерствам и ведомствам , в которых предусмотрена военная служба (или приравненная к таковой). Это особо оговорено в пояснительной записке.

Военная служба в России предусмотрена, в частности, в системе Минобороны, Росгвардии, МЧС, ФСБ, СВР, ФСО, военной прокуратуре и военных подразделениях Следкома РФ.

Сведения о противопоказаниях к вождению, выявленных у простых водителей, МВД получит от Минздрава автоматически, через систему электронного межведомственного взаимодействия.

Закон, позволяющий аннулировать уже выданные водительские права по информации от обычных врачей, был принят в июле 2025 года сразу во втором и третьем чтениях. Он вступит в силу с 1 марта 2027 года.

По нынешним нормам водители должны проходить медосмотры с разной периодичностью в зависимости от типа автомобиля и работы. В частности, для автолюбителей медсправку необходимо предъявлять при замене прав (раз в 10 лет). По новому закону их смогут отправить на внеочередное обследование при диспансеризации и медосмотре. Пройти проверку нужно будет в течение трех месяцев, а неявка приведет к автоматическому аннулированию прав.

В перечень заболеваний, с которыми противопоказано управлять транспортом, входят, в частности, шизофрения, органические психические расстройства, невротические расстройства, расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, умственная отсталость, нарушения зрения и другие болезни.