Председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X выразил опасения относительно идеи Евросоюза о создании собственных вооруженных сил численностью не менее 100 тыс. человек.

По его мнению, подобная армия будет в первую очередь нацелена на подавление тех, кто хочет выйти из ЕС.

Накануне еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что в Евросоюзе поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих.

Еврокомиссар добавил, что Европа находится под давлением оборонных вызовов, объединению нужен «большой взрыв» в этой сфере». Он добавил, что еще в прошлом году, когда была представлена новая оборонная стратегия ЕС, не существовало стратегии национальной безопасности США, не было Венесуэлы и не было угроз Гренландии.

В декабре в интервью Politico глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен укрепить свою оборону «в самое ближайшее время», и объединение уже приняло программу по расширению обороноспособности. Она подчеркнула, что у ЕС «нет такой роскоши, как время».

Ранее сообщалось, что в Германии планируют ввести призыв в армию по жеребьевке.