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Королева второго плана. Валентине Талызиной — 90

Актрисе Валентине Талызиной исполнилось 90 лет
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Народная артистка РСФСР Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. Ее родители Илларион и Анастасия Талызины работали в сфере торговли.

Первым серьезным увлечением Талызиной стала история — она даже подавала документы на исторический факультет Омского педагогического института. Однако после неудачи на вступительных экзаменах Валентина решила поступить на экономический факультет городского сельскохозяйственного института. Там она проучилась два года, пока не увлеклась занятиями в драматической студии. Затем Талызина переехала в Москву и поступила в ГИТИС (мастерская Николая Петрова). Сразу после выпуска в 1958 году актриса поступила в Театр имени Моссовета, в котором служит по сей день. В настоящее время она задействована в спектаклях «Пиковая дама» и «Волки и овцы». Театралы знают Талызину как звезду сцены, а массовой аудитории она известна по ярким (и преимущественно второстепенным) ролям в кино.

На экране Талызина дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе «Человек, который сомневается», а активно сниматься начала только ближе к 1970-м — в картинах «Путь в Сатурн» (1967), «Зигзаг удачи» (1968), «Вас вызывает Таймыр» (1970), «Старики-разбойники» (1971) и «Большая перемена» (1972). В 1970-1980-х она часто играла небольшие роли в культовых фильмах — таких как «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973), «Афоня» (1975), «О бедном гусаре замолвите слово» (1980) и «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975). В 2000-х она часто появлялась в телесериалах — «Линии судьбы» (2003), «Ленинград» (2007) и других.

Знаменитость также известна как актриса дубляжа — самыми известными персонажами, которым она подарила свой голос, стали Надя из «Иронии судьбы» и мама Дяди Федора из серии мультфильмов «Простоквашино».

К 90-летию Валентины Талызиной «Газета.Ru» рассказывает о лучших фильмах и сериалах с ее участием.

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