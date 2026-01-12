Размер шрифта
В одном из районов Воронежской области отменили крещенские купания из-за БПЛА

Виталий Аньков/РИА Новости

В Лискинском районе Воронежской области в связи с участившимися атаками украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменили крещенские купания. Об этом сообщила администрация района в Telegram-канале.

«На территории Лискинского муниципального района организованные ритуальные купания в открытых водоемах в ночь с 18 на 19 января на празднике Крещения Господня отменяются», — говорится в заявлении.

В ночь на 11 января украинские БПЛА атаковали Воронеж. В результате пострадали четыре человека — один мужчина и три женщины. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что одну из раненых спасти не удалось.

Повреждения получили жилые дома, специальная техника, автомобили и объект одной из спасательных служб. По данным мэрии города, также были выявлены повреждения в местной православной гимназии.

Комментируя ситуацию, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выразила уверенность, что Украина на фоне очевидных провалов на фронте пытается выместить свою злобу на мирных жителях российских регионов.

Ранее атаку БПЛА на Воронеж связали с ударом «Орешника» по Украине.

