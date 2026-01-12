Размер шрифта
Президент Молдавии заявила, что голосовала бы за объединение с Румынией

Президент Молдавии Санду заявила, что поддерживает объединение с Румынией
Президент Молдавии Майя Санду в подкасте The Rest Is Politics: Leading призналась, что на потенциальном референдуме голосовала бы за объединение страны с Румынией.

«Если бы мы провели референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией», – заявила Санду.

Свою позицию она объяснила геополитической ситуацией вокруг Молдавии и в мире в целом. По ее словам, такой стране, как Молдавия «становится все сложнее выживать, существовать как демократия и суверенное государство».

В то же время Санду подчеркнула, что сегодня в республике нет большинства, которое поддержало бы объединение с Румынией. Президент назвала более реалистичной целью членство Кишинева в ЕС, и это помогает «защищать суверенитет».

До этого президент Румынии Никушор Дан заявил, что желает объединения с Молдавией, но полностью уважает волю граждан соседней республики. Дан заявил, что на данный момент около 35% граждан Молдавии поддерживают идею объединения двух стран.

«Пока значительная часть населения соседней страны поддерживает нынешнюю форму государства, Румыния не предпримет никаких шагов», — заключил румынский лидер.

Ранее в Молдавии заявили, что евроинтеграции страны мешает Россия.

