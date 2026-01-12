Размер шрифта
В «Динамо» сообщили, кто из игроков начнет сборы со второй командой

Футболисты Макаров и Бабаев переведены в состав «Динамо-2»
Сергей Бобылев/РИА Новости

Футболисты московского «Динамо» Денис Макаров и Ульви Бабаев присоединятся к зимним сборам в составе второй команды. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на слова пресс-службы клуба.

«12 января динамовцы прошли медосмотр перед стартом подготовки к весенней части сезона. Полузащитник Денис Макаров начнет подготовку к сезону в составе «Динамо-2» с целью набора и поддержки спортивной формы в соответствии с условиями трудового договора. Также с «Динамо-2» начинает готовиться к сезону хавбек Ульви Бабаев», — сообщила пресс-служба «Динамо».

РПЛ находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее Дмитрий Губерниев объяснил переход игрока ЦСКА в «Зенит».

