Общество

Бизнесмен обвинил Ларису Долину в захвате берега у ручья

Бизнесмен из Саратова требует от Долиной освободить берег ручья в Подмосковье
Первый канал

Предприниматель из Саратова Глеб Рыськов обратился в прокуратуру с требованием освободить участок на берегу ручья в Московской области от объектов, которые, по его данным, принадлежат певице Ларисы Долиной. С текстом жалобы ознакомилось РИА Новости.

«Освободить береговую полосу от земельного участка… и строений», — говорится в тексте жалобы.

По словам Рыськова, на указанном участке расположены гараж, жилой дом, искусственный пруд и нежилой объект с наименованием «жилой дом». Они попадают в прибрежную защитную полосу ручья, который является федеральным водным объектом, указал бизнесмен.

Рыськов рассказал, что подал жалобу на возможные нарушения Долиной в природоохранную прокуратуру Московской области, ее зарегистрировали. Ручей и земельные участки, о которых идет речь, находятся в Мытищах. Предприниматель призвал привлечь артистку к административной ответственности.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Долина не передала квартиру в Хамовниках новой владелице Полине Лурье, так как вместе с дочерью и внучкой улетела на отдых в Абу-Даби. Процедуру передачи объекта недвижимости перенесли на 20 января.

Сторона Лурье обратилась в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), чтобы принудительно выселить Долину из квартиры.

Ранее Лурье выставила Долиной последнее требование.

