МРОТ в 2026 году: на сколько вырос и как это отразится на доходах

Сколько составляет минимальный размер оплаты труда в 2026 году и на что он влияет

С 1 января 2026 года в России вновь вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ). По закону работодатели обязаны выплачивать сотрудникам заработок не ниже этой планки. Какой МРОТ установлен в 2026 году, как он связан с величиной пособий и выплат, на что еще влияет этот показатель — в материале «Газеты.Ru».

Что такое МРОТ

МРОТ — это минимальный размер оплаты труда, то есть базовая сумма, которую работодатель обязан выплатить сотруднику, если тот отработал полный месяц и норму часов. В эту величину могут входить не только оклад, но и премии, надбавки, а также районные коэффициенты. Это нижняя граница заработной платы в России: региональные значения не могут быть ниже федерального МРОТ.

Как рассказала «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова, уровень МРОТ — важный индикатор развития российской экономики.

Регулярная индексация МРОТ необходима для сохранения и увеличения благосостояния населения страны. Она позволяет стимулировать производство за счет повышения платежеспособного спроса вследствие увеличения заработных плат, социальных выплат и пособий, а также делает необходимым выход бизнеса из тени вследствие сокращения «серых» зарплат. В итоге повышение оказывает позитивное воздействие на доходы бюджетов различных уровней. Ольга Борисова доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Сколько составляет МРОТ в 2026 году

28 ноября 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда.

27 093 рубля составляет МРОТ с 1 января 2026 года

Для сравнения: в 2025 году МРОТ был 22 440 рублей. Новый минимальный размер оплаты труда равен 48% медианной заработной платы по стране. Рост МРОТ продолжится, отметил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Государственной думы РФ Александр Толмачев.

К 2030 году МРОТ должен составить минимум 35 тысяч рублей. Необходим рост опережающими темпами, чтобы обеспечить благополучие людей. У многих зарплата привязана к МРОТ, и благодаря закону почти 5 миллионов человек смогут получать больше за свой труд. Кроме того, от размера минимальной зарплаты зависят и премии, и повышающие коэффициенты для работников, и пособия — больничные и декретные выплаты, пособия по безработице. Александр Толмачев депутат Госдумы РФ

На что влияет МРОТ

МРОТ оказывает влияние на ряд выплат, подчеркнула Ольга Борисова. Среди них:

минимальная заработная плата;

социальные пособия, такие как больничные, декретные, выплаты по уходу за ребенком;

отпускные и командировочные;

страховые взносы.

Все выплаты, которые рассчитываются исходя из минимальной базы, не могут быть ниже МРОТ. Это касается и больничных, отмечает финансовый эксперт, инвестор Татьяна Волкова

«Если, например, у сотрудника низкий официальный доход или нет полного расчетного периода, то его пособие по временной нетрудоспособности будет считаться именно от МРОТ, а не от фактической зарплаты. Таким образом, при росте МРОТ автоматически увеличивается и минимальный уровень больничного. То же самое касается выплат по беременности и родам и других социальных пособий», — пояснила Волкова.

Как рассчитать зарплату при повышении МРОТ

Первыми на повышение минимального размера оплаты труда должны отреагировать работодатели. Если в компании есть работники, получающие меньше, чем МРОТ, необходимо сделать пересчет заработной платы.

Доцент Борисова привела алгоритм пересчета зарплаты при повышении МРОТ:

Уточняем МРОТ в регионе. Например, в Москве он составляет 39 730 руб.

39 730 руб. Определяем размер заработка сотрудника за месяц (оклад + компенсации). Допустим, в совокупности это 30 тыс. руб.

Сравниваем полученную сумму с размером МРОТ в 2026 году. Получается, что она ниже на 9730 (39 730 — 30 000).

Производим перерасчет и увеличиваем выплаты до уровня нового МРОТ. При этом у работодателя есть два варианта: оформить это как ежемесячную доплату или увеличить работнику оклад.

«В связи с тем, что правительство обсуждает возможность обязать коммерческие организации индексировать заработную плату своим сотрудникам ежегодно, следует выбрать второй вариант. Рекомендую провести это как индексацию заработной платы на уровень инфляции, оформив изменения в трудовой договор и скорректировав штатное расписание», — отметила Борисова.

Член Ассоциации юристов России, управляющий партнер ЮК «Протектор» Игорь Вахромов обратил внимание на следующий момент: при сравнении заработной платы с МРОТ в сумму заработка не включаются выплаты за сверхурочную работу, работу в выходные, районные коэффициенты и надбавки за особые условия труда — они начисляются сверх минимума.

Как учитывается МРОТ при расчете пособий

При повышении МРОТ происходит корректировка ряда выплат и пособий, в частности расчета больничного.

«Пособие по временной нетрудоспособности зависит от стажа и среднего заработка, но не может быть ниже МРОТ за полный месяц», — подчеркнул Вахромов.

Пример расчета больничного в 2026 году:

Сотрудник со стажем 7 лет (80% среднего заработка) болел 10 дней.

Его средний дневной заработок — 800 руб. (ниже минимального).

Минимальный дневной заработок исходя из МРОТ 27 093 руб. : 29,3 дня = 924,68 руб./день (29,3 — среднемесячное число дней).

(29,3 — среднемесячное число дней). Пособие за 10 дней составит: 924,68 руб. х 10 дней х 80% = 7 397,44 руб.

Первые 3 дня оплачивает работодатель, остальные — Социальный фонд России.

Чем МРОТ отличается от прожиточного минимума

МРОТ — минимальный гарантированный размер зарплаты за полный рабочий месяц, а прожиточный минимум — расчетная сумма, необходимая для удовлетворения базовых потребностей человека, пояснил Вахромов. Сюда входят затраты на питание, ЖКХ, одежду, медикаменты.

Ключевое отличие двух понятий: МРОТ применяется в трудовых отношениях, а прожиточный минимум — для оценки уровня жизни.

Закон запрещает устанавливать МРОТ ниже прожиточного минимума.

Причины роста МРОТ

Рост минимального размера оплаты труда — это не просто бухгалтерская корректировка, отметила финансовый эксперт Волкова. Это реакция на определенные социальные и экономические процессы, среди которых:

Высокая инфляция . По словам эксперта, фактический рост цен в стране оказался выше плановых уровней, а значит, доходы людей, получающих минимальную зарплату, перестали покрывать базовые потребности.

. По словам эксперта, фактический рост цен в стране оказался выше плановых уровней, а значит, доходы людей, получающих минимальную зарплату, перестали покрывать базовые потребности. Рост числа работников, живущих на грани бедности . На уровне минимальной оплаты труда трудятся миллионы россиян. Они первыми ощущают обесценивание доходов.

. На уровне минимальной оплаты труда трудятся миллионы россиян. Они первыми ощущают обесценивание доходов. Необходимость сдержать падение реальных доходов. Значительное повышение МРОТ призвано поддержать тех, кто зарабатывает меньше всех.

«Увеличение МРОТ — один из прямых способов поддержать людей с низкими доходами и одновременно укрепить систему социальных гарантий. Да, такие решения могут создавать инфляционное давление, но без них разрыв между ростом цен и уровнем оплаты труда стал бы критическим», — подчеркнула Волкова.

По словам юриста Вахромова, регулярная индексация МРОТ выполняет три ключевые функции:

Социальная защита: гарантирует минимальный доход, достаточный для удовлетворения базовых потребностей.

Снижение неравенства: сокращает разрыв между низко— и высокооплачиваемыми работниками.

Стимулирование экономики: увеличивает платежеспособный спрос, поддерживая внутренний рынок.

«Для работодателей это сигнал к пересмотру зарплатной политики и соблюдению трудовых норм. Для работников — гарантия того, что их труд будет оплачен на уровне, соответствующем государственным стандартам жизни», — отметил юрист.