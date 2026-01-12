Президент Мексики оценила возможность военных действий США в своей стране

Шейнбаум исключила военные действия в Мексике после разговора с Трампом

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум после разговора с президентом США Дональдом Трампом заявила, что исключает военные действия американской стороны в своей стране. Запись выступления опубликована на ее странице в соцсети X.

По словам Шейнбаум, в разговоре с Трампом было совершенно ясно обозначено, что существует сотрудничество и координация, Мехико и Вашингтон продолжают работу именно в таком формате.

Она добавила, что если американская сторона в какой-то момент заявит что-то иное, и если это произойдет, Мексика будет искать новые пути диалога.

9 января глава Белого дома заявил, что Вооруженные силы США приступят к наземным операциям против наркокартелей в Латинской Америке, в частности, в Мексике.

3 января, вскоре после проведения в Венесуэле операции по захвату президента латиноамериканской республики Николаса Мадуро, Трамп на пресс-конференции пригрозил нескольким странам. Так, американский лидер заявил, что Вашингтону «придется что-то сделать» с Мексикой, где, по его мнению, сильно влияние преступных картелей.

Ранее Мексика отреагировала на удары США по Венесуэле.