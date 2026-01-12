Над Россией сбили 13 дронов. Военная операция, день 1419-й

08:43

Командование ВСУ перед отправкой на фронт изымало у военнослужащих мобильные телефоны и уничтожало семейные фотографии, утверждает украинский военнопленный Виктор Кушнир.



«К нам приезжали, то ли СБУшники, то ли - я не знаю, кто они такие. Они приезжали, они телефон полностью прошивали, когда мы уже должны были ехать на Сумы», - рассказал РИА Новости.