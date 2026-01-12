Над Россией сбили 13 дронов. Военная операция, день 1419-й

Энергокомпания «Черниговоблэнерго» сообщила о повреждении важного энергетического объекта в Черниговской области. Ряд населенных пунктов Новгород-Северского обесточены.
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении ВС России на краснолиманско-северском направлении.
⚡️В Пермском крае предотвратили планировавшийся Киевом теракт на железнодорожном мосту, сообщили в ФСБ. Задержан россиянин, действовавший по указанию мошенников.
❗️ Силы ПВО и Черноморского флота сбили четыре БПЛА над Севастополем, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Более 280 украинских БПЛА сбили в период с 1 по 10 января в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Порядка 70 раз ВСУ применяли артиллерию по приграничным районам региона.
❗️ За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть приграничных округов Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Было выпущено 14 снарядов и зафиксированы атаки 29 беспилотников.
ВСУ за сутки нанесли 86 ударов из ствольной артиллерии и БПЛА по левому берега Днепра Херсонской области. Под огонь попали 13 населенных пунктов, это Великие Копани, Алешки, Новая Каховка, Песчановка, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Каховка, Каменка, Чернянки.
❗️ Силы ПВО утром уничтожили 6 БПЛА в Ростовской области.
Командование ВСУ перед отправкой на фронт изымало у военнослужащих мобильные телефоны и уничтожало семейные фотографии, утверждает украинский военнопленный Виктор Кушнир.
«К нам приезжали, то ли СБУшники, то ли - я не знаю, кто они такие. Они приезжали, они телефон полностью прошивали, когда мы уже должны были ехать на Сумы», - рассказал РИА Новости.
Министр обороны Великобритании Джон Хили по пути в Киев оказался в зоне воздушной тревоги на фоне ракетных ударов по Украине. По данным The Sun, его поезд проходил через западные регионы страны, где звучали сирены. Поездка совпала с массированной атакой с применением ракет «Орешник».
На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность», сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Выделение Украине €800 млрд приведет Европу к экономическому краху, мы отказываемся – Орбан
Силы ПВО за ночь сбили 13 беспилотников ВСУ над регионами России, сообщает МО РФ.
Сегодня 1419-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.