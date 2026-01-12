Размер шрифта
Над Россией сбили 13 дронов. Военная операция, день 1419-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1419-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости

Ночью средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. ВС РФ уничтожили две боевые группы украинской нацгвардии в районе села Веселого в Харьковской области. По данным РИА Новости, украинское командование заставило штурмовиков возводить укрепления в Сумской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

10:18

Энергокомпания «Черниговоблэнерго» сообщила о повреждении важного энергетического объекта в Черниговской области. Ряд населенных пунктов Новгород-Северского обесточены.

10:13

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении ВС России на краснолиманско-северском направлении.

10:09

⚡️В Пермском крае предотвратили планировавшийся Киевом теракт на железнодорожном мосту, сообщили в ФСБ. Задержан россиянин, действовавший по указанию мошенников.

09:52

❗️ Силы ПВО и Черноморского флота сбили четыре БПЛА над Севастополем, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

09:36

Более 280 украинских БПЛА сбили в период с 1 по 10 января в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Порядка 70 раз ВСУ применяли артиллерию по приграничным районам региона.

09:32

❗️ За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть приграничных округов Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Было выпущено 14 снарядов и зафиксированы атаки 29 беспилотников.

09:21

ВСУ за сутки нанесли 86 ударов из ствольной артиллерии и БПЛА по левому берега Днепра Херсонской области. Под огонь попали 13 населенных пунктов, это Великие Копани, Алешки, Новая Каховка, Песчановка, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Каховка, Каменка, Чернянки.

09:02

❗️ Силы ПВО утром уничтожили 6 БПЛА в Ростовской области.

08:43

Командование ВСУ перед отправкой на фронт изымало у военнослужащих мобильные телефоны и уничтожало семейные фотографии, утверждает украинский военнопленный Виктор Кушнир.

«К нам приезжали, то ли СБУшники, то ли - я не знаю, кто они такие. Они приезжали, они телефон полностью прошивали, когда мы уже должны были ехать на Сумы», - рассказал РИА Новости.

08:29

Министр обороны Великобритании Джон Хили по пути в Киев оказался в зоне воздушной тревоги на фоне ракетных ударов по Украине. По данным The Sun, его поезд проходил через западные регионы страны, где звучали сирены. Поездка совпала с массированной атакой с применением ракет «Орешник».

08:25

На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность», сообщил губернатор Олег Мельниченко.

08:08

Выделение Украине €800 млрд приведет Европу к экономическому краху, мы отказываемся – Орбан

08:05

Силы ПВО за ночь сбили 13 беспилотников ВСУ над регионами России, сообщает МО РФ.

08:01

Сегодня 1419-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
