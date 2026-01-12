В Британии рассказали, ведется ли разработка планов по отправке военных в Гренландию

Великобритания не разрабатывает планов по отправке военных в Гренландию

Лондон не разрабатывает планов по отправке военных в Гренландию. Об этом сообщил начальник штаба обороны ВС Великобритании главный маршал авиации Ричард Найтон, отвечая на вопросы членов комитета по обороне Палаты общин, передает ТАСС.

«Я не был вовлечен в разработку планов по прямой защите Гренландии. Гренландия — часть Дании, которая входит в НАТО, входит в нашу зону ответственности НАТО», — отметил военачальник.

По его словам, он знает о заявлениях американских официальных лиц относительно безопасности Гренландии. Найтон подчеркнул, что НАТО предоставляет безупречные гарантии безопасности для всех стран, которые входят в альянс.

«В этом контексте мы рассматриваем эти вопросы, все остальное — это политические вопросы», — добавил начальник штаба обороны ВС Великобритании.

4 января супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

