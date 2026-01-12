Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

В Британии рассказали, ведется ли разработка планов по отправке военных в Гренландию

Великобритания не разрабатывает планов по отправке военных в Гренландию
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Лондон не разрабатывает планов по отправке военных в Гренландию. Об этом сообщил начальник штаба обороны ВС Великобритании главный маршал авиации Ричард Найтон, отвечая на вопросы членов комитета по обороне Палаты общин, передает ТАСС.

«Я не был вовлечен в разработку планов по прямой защите Гренландии. Гренландия — часть Дании, которая входит в НАТО, входит в нашу зону ответственности НАТО», — отметил военачальник.

По его словам, он знает о заявлениях американских официальных лиц относительно безопасности Гренландии. Найтон подчеркнул, что НАТО предоставляет безупречные гарантии безопасности для всех стран, которые входят в альянс.

«В этом контексте мы рассматриваем эти вопросы, все остальное — это политические вопросы», — добавил начальник штаба обороны ВС Великобритании.

4 января супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее в Госдуме объяснили, почему РФ не собирается «забирать» остров.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27603871_rnd_3",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Главное — не удариться в паранойю. 7 фильмов, которые заставят сомневаться в реальности
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+