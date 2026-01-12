Посол России в Венесуэле рассказал об условиях Мадуро в тюрьме

Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил в эфире Первого канала, что президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в тюрьме в нормальных условиях.

«Что касается тюрьмы, по имеющимся у нас сведениям, адвокаты президента Мадуро сообщают о том, что он содержится в нормальных условиях и не жалуется на условия содержания», — сказал дипломат, ссылаясь на адвокатов лидера боливарианской республики.

По словам Мелик-Багдасарова, Мадуро подтверждает, что намерен твердо стоять до конца и объявил себя военнопленным президентом Боливарианской Республики Венесуэла.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

