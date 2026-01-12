Размер шрифта
Женщина написала на лбу слово и не смогла улететь из Варшавы в Цюрих

Гражданка Украины не смогла улететь в Цюрих из-за написанного на лбу слова
Украинка не смогла вылететь в Цюрих из Варшавы из-за того, что сделала шутливую надпись на лбу. Об этом сообщает Wiadomosci.

29-летняя женщина написала у себя на лбу «бомба» помадой и в таком виде ходила по аэропорту. Служба безопасности отреагировала на ситуацию и немедленно задержали. При этом пассажирка вела себя спокойно и не проявляла агрессии к сотрудникам.

После этого украинку тщательно досмотрели, а также проверили багаж на наличие опасных предметов. Каких-либо вещей, представляющих опасность, внутри не обнаружили.

В беседе с представителями службы безопасности женщина заявила, что это было шуткой. Тем не менее, она нарушила правила безопасности аэропорта и закон, поэтому ее привлекли к ответственности.

«За правонарушение женщина была оштрафована на 500 злотых», – сообщается в публикации.

В авиакомпании также обратили внимание на ее поступок. Сотрудники сняли украинку с рейса.

Ранее в аэропорту Краснодара приостановили обслуживание рейсов из-за непогоды.

