Тренер раскрыл главную проблему фигуристки Яметовой

Тренер Давыдов рассказал, что фигуристка Яметова не может сейчас исполнять ультра-си
Тренер Сергей Давыдов рассказал в интервью «Газете.Ru», что его ученица Вероника Яметова в данный момент переживает возрастные трудности, связанные с пубертатом.

«Прямо сейчас Вероника, очевидно, не сможет сделать четверные прыжки. Я где-то сказал, что взял спортсменку, уже прошедшую возрастные трудности. Но стоит признать, что она все-таки еще их не преодолела. Ей 18 лет, но она пока находится в поиске, еще не устаканилась. И это вполне нормально. Как только Вероника пройдет через этот период, мы выработаем стратегию и выберем элементы, которые будут получаться у нее лучше всего. И будем пробовать», — рассказал Давыдов.

Тренер отметил, что поначалу невысоко оценил шансы Яметовой изучить четверные прыжки и тройной аксель. Однако ему понравился характер спортсменки, и он согласился принять ее в свою группу, о чем не жалеет.

Кроме того, Давыдов подчеркнул, что Яметова обладает доброй душой, но ей необходимо прибавить в спортивной злости.

«Вероника — хороший, добрый ребенок. И мне это нравится. Хотя для спорта все-таки нужно быть злым, — отметил специалист. — В будущем она будет искать ниточки в себе, за которые можно потянуть, а я в этом помогу. И тогда, возможно, она станет по-спортивному злой, оставшись при этом добрым человеком в жизни».

Ранее переехавшую в США фигуристку призвали уважать то, чему ее научили в России.

