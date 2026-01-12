Размер шрифта
Начальник Генштаба Британии признал недостаточную боеспособность британской армии

Глава Генштаба Найтон: армия Британии не готова к полномасштабному конфликту
Kin Cheung/AP

Вооруженные силы Великобритании недостаточно подготовлены для защиты страны в случае крупного конфликта. Об этом заявил начальник британского Генштаба, маршал авиации Ричард Найтон, пишет РИА Новости.

По его словам, в течение 30 лет после окончания «холодной войны» боеготовность ВС Британии снижалась, поскольку страна получала «мирные дивиденды».

«И сейчас мы не настолько готовы, насколько нам нужно, к полномасштабному конфликту, с которым мы можем столкнуться», — заявил Найтон на заседании комитета по обороне британского парламента.

Найтон отметил, что в условиях глобальной нестабильности и растущей неопределенности растут требования к обороноспособности британской армии.

В середине декабря Найтон заявил, что «сыновья и дочери» Великобритании должны быть готовы к бою на фоне растущей российской угрозы. По его словам, российская военная мощь растет и вызывает опасения, поскольку Вооруженные силы РФ закалены в боях после почти четырех лет конфликта на Украине. Маршал отметил, что нужно рассказать гражданскому населению Британии о том, что означает быть готовым к «целому ряду реальных физических угроз».

19 декабря газета The New York Times сообщила, что Великобритания готовится к потенциальному конфликту с Россией на своей территории и разрабатывает «общенациональный подход к сдерживанию и обороне».

Ранее министр обороны Британии едва не попал под ракетный удар «Орешником».

