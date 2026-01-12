Размер шрифта
Игорь Крутой признался в любви Раймонду Паулсу

Продюсер Игорь Крутой поздравил композитора Паулса с юбилеем
Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Продюсер и композитор Игорь Крутой в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поздравил друга и коллегу Раймонда Паулса с юбилеем.

Крутой заявил, что произведения Паулса до сих пор звучат в «душах и сердцах некогда большой и прекрасной страны». Он напомнил, что именно с коллегой создал конкурс-фестиваль «Новая Волна». Продюсер заявил, что любит и уважает композитора. Он пожелал другу здоровья и отпраздновать 100-летие.

«До сих пор каждое появление Раймонда на сцене — это событие, его искрометный юмор при невозмутимом лице — это радость для всех общающихся с ним людей…» — поделился композитор.

Раймонд Паулс — советский и латвийский композитор, пианист, автор музыки к хитам Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной, Лаймы Вайкуле. 12 января музыканту исполнилось 90 лет.

Паулса поздравил с юбилеем президент России Владимир Путин. Политик рассказал о любви к композитору в разных странах мира.

Президент добавил, что на протяжении многих десятилетий произведения Паулса исполняются мэтрами эстрады и молодыми артистами, звучат в художественных фильмах и театральных постановках и заслуженно пользуются широкой популярностью.

