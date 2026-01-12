Размер шрифта
На Украине установили личность школьника, устроившего резню в одной из школ Киева

«Страна.ua»: учительницу и сверстника порезал в киевской школе сын полицейского
Национальная полиция Украины

Установлена личность школьника, который ранил ножом учительницу и сверстника в киевской школе №233. Резню в учебном заведении устроил сын полицейского, выяснило украинское издание «Страна.ua».

По данным источников в правоохранительных органах, порезавшего людей школьника зовут Никита Соловьев, он родился в 2011 году в Никополе Днепропетровской области.

«Его отец Соловьев Александр Анатольевич занимает должность главного оперуполномоченного в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины», — отмечается в сообщении.

В полиции заявили, что в телефоне задержанного 14-летнего юноши обнаружена «переписка с предположительно враждебными спецслужбами».

Инцидент произошел утром 12 ноября. Известно, что школьник надел в туалете маску, футболку «Гитлер капут» и военную каску, забежал в класс и напал на учительницу и сверстника. Пострадавший ученик получил множественные резаные раны спины и предплечья, учительница — колото-резаные раны рук и живота. После нападения юноша закрылся в туалете и порезал себе руку и живот.

Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее украинец принял своего собутыльника за «российского оккупанта» и отрезал ему голову.

