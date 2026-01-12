«Необходимо полномасштабное включение США». Почему Украина не может сбить «Орешник»?

Полковник Ходаренок: у ВСУ нет эффективных средств ПРО для борьбы с «Орешником»

Российские войска ночью 9 января нанесли второй удар новейшим ракетным комплексом «Орешник» по Украине, сообщило Минобороны РФ. Был поражен объект во Львовской области. Почему Украина не смогла сбить боевые блоки «Орешника» и знали ли США об этом ударе — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Второе применение «Орешника»

9 января 2026 года ВС РФ осуществили второе официально подтвержденное боевое применение подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Орешник» по объектам на территории Украины. Споры об эффективности этого удара на Западе продолжаются.

Баллистическая ракета средней дальности (БРСД) «Орешника» долетела до назначенной цели менее чем за 10 минут со скоростью до 13 тыс. километров в час и точно поразила объект, заглубленный на 700 метров , без применения ядерных боевых частей.

Что касается украинской стороны, то она, как и при первом боевом применении «Орешника по Южмашу, постаралась по возможности уменьшить результативность боевого применения нашего перспективного ПГРК.

Представителями Киева были выложены якобы обломки БРСД «Орешник», на основании которых многими западными экспертами был сделан вывод о том, что российский ПГРК не представляет какого-либо прорыва в ракетных технологиях и, более того, до определенной степени выглядит как некое незначительное развитие еще советских достижений.

Серьезно к этому относиться, безусловно, нельзя. Все действия Киева на протяжении практически всей специальной операции направлены только на одно — максимальную дискредитацию образцов российского вооружения.

Поэтому к выкладываемым украинской стороной якобы обломкам «Орешника», фото- и видеоматериалам результатов боевого применения российского ПГРК отношение должно быть более чем скептическим. А то, что в Киеве выдают за фрагменты нашего ПГРК, скорее всего, представляет собой некую компиляцию частей тех или иных ракет, извлеченных из складов того же Южмаша.

Был ли удар неожиданным

Теперь о том, насколько неожиданным для украинской стороны оказался удар ПГРК «Орешник». Дело в том, Российская Федерация через национальный Центр по уменьшению ядерной опасности информирует американскую сторону о любом планируемом пуске межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, не менее чем за 24 часа в соответствии с «Соглашением между СССР и США об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок 1988 года».

К примеру, при ударе по Южмашу в ноябре 2024 года российская сторона за 30 мин предупредила американцев о пуске «Орешника». Есть все основания полагать, что и на этот раз со стороны Москвы все было сделано аналогичным образом .

Был ли зафиксирован пуск «Орешника» 9 января 2026 года с 4-го ГЦП (4-й государственный центральный межвидовой полигон Российской Федерации, Капустин Яр) средствами космического эшелона Системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе (СПРЯУ) США, а впоследствии надгоризонтными радиолокационными узлами СПРЯУ, была ли выстроена траектория полета нашей БРСД, определено ли точное время и место падения боевых блоков, данных на сегодня нет.

Может ли Украина сбить «Орешник»?

Теперь о том, можно ли поразить боевые блоки БРСД «Орешник» имеющимися на Украине средствами противоракетной обороны. Сразу стоит отметить, что возможность обстрела и уничтожения «Орешника» с помощью зенитной ракетной системы Patriot маловероятна и, по большому счету, находится за пределами тактико-технических характеристик американской системы.

Возникает вопрос — а как это осуществить в принципе? Можно попробовать (разве что попробовать) поразить боевые блоки «Орешника» с помощью подвижного противоракетного комплекса производства США THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). К примеру, в июне 2025 года ПРК THAAD использовался американскими военными в Израиле для поражения иранских баллистических ракет средней дальности. На Украине таких ПРК пока нет.

Но для эффективного функционирования ПРК THAAD надо в полном объеме задействовать и космический эшелон СПРЯУ США (чтобы с первых минут запуска БРСД определять сам факт пуска и экстраполировать траекторию полета ракеты, определяя тем самым место и время падения боевых блоков).

В общем, для создания боеспособной системы противоракетной обороны (ПРО) на театре военных действий на Украине необходимо полномасштабное включение США , то есть передача вооружения, подготовка специалистов, применение всех имеющихся средств разведки.

А все это выглядит пока весьма маловероятным. Таким образом, никаких эффективных средств ПРО, способных бороться с боевыми блоками «Орешника», на Украине нет и существенной военно-технической помощи европейские страны-партнеры Киева в этом плане ВСУ оказать не могут.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).