В посольстве РФ отреагировали на вызов посла в МИД Армении из-за Соловьева

Посольство России в Армении признало факт вызова посла Сергея Копыркина в армянский МИД, пообещав донести до сведения российского внешнеполитического ведомства озабоченность Еревана в связи с комментариями, прозвучавшими в эфире программы «Соловьев Live». Об этом пишет ТАСС.

В диппредставительстве подтвердили информацию о том, что российскому послу была вручена нота протеста от армянской стороны из-за высказываний российского телеведущего Владимира Соловьева.

«Да, действительно, подтверждаем. Посол был вызван в МИД Армении. Ему была вручена нота протеста. Обеспокоенности армянской стороны по поводу высказываний Соловьева будут переданы в МИД России», — заявили в посольстве.

12 января МИД Армении официально уведомил о вызове посла Копыркина в связи с заявлениями, «прозвучавшими в эфире передачи государственного медиахолдинга». В ходе встречи было подчеркнуто, что данные заявления «серьезно противоречат фундаментальным принципам дружественных отношений между Арменией и Россией».

Владимир Соловьев в одном из эфиров допустил возможность силовых операций в регионах, которые он отнес к «зоне влияния» России. Так он прокомментировал отношения с Ереваном и «потерю Армении», назвав ее «гигантской проблемой».

