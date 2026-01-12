Посол Долгов поинтересовался у фон дер Ляйен, сколько у нее дивизий

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, призвавшая Россию показать заинтересованность в установлении мира на Украине, демонстрирует лицемерие, поскольку ее риторика сводится к конфронтации с РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям Константин Долгов.

«Она замерзает что ли там, да? <…> Что она вдруг запела про какой-то мир, так сказать, фон дер Ляйен, а то она все к войне призывала до сих пор», — сыронизировал дипломат.

Долгов напомнил, что в свое время лидер СССР Иосиф Сталин спросил у британского премьера Уинстона Черчилля, сколько у папы Римского дивизий, чтобы принять во внимание интересы Ватикана в послевоенном устройстве.

«Вот, и у фон дер Ляйен сколько дивизий?», — заявил Долгов.

Европа и Украина не стремятся к миру, подчеркнул дипломат. Он отметил, что экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба открыто заявил о необходимости передышки для Киева, чтобы потом снова продолжить конфронтацию с Россией.

12 января фон дер Ляйен заявила, что Россия должна показать заинтересованность в урегулировании вооруженного конфликта на Украине.

