Депутат указал на попытку НАТО проиграть на Украине «с достоинством»

Североатлантический альянс осознает, что ситуация на Украине складывается не в пользу Европы, и пытается проиграть конфликт с достоинством. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Возможно, политики НАТО действительно прозрели, понимая, что совсем не в их пользу складывается ситуация на Украине, и стараются проиграть с достоинством. Американцы их бросили, стало не до Европы, а европейские вооруженные силы никак не готовы противостоять нашей армии», — заявил Колесник.

Депутат подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать, однако Европа настолько себя запугала, что не может отойти. Там понимают, что проигрывают, и пытаются сделать это красиво, считает он.

До этого президент Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай совсем не боятся НАТО, но якобы боятся Соединенных Штатов из-за сильной армии. Он также сообщил, что что НАТО бы не существовало, если бы он не возглавил страну. По мнению американского лидера, он спас альянс.

Ранее Трамп заявил, у США лучшее оружие в сравнении с Россией.