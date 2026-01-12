Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

Депутат указал на попытку НАТО проиграть на Украине «с достоинством»

Депутат Колесник: НАТО пытается проиграть конфликт на Украине с достоинством
Virginia Mayo/AP

Североатлантический альянс осознает, что ситуация на Украине складывается не в пользу Европы, и пытается проиграть конфликт с достоинством. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Возможно, политики НАТО действительно прозрели, понимая, что совсем не в их пользу складывается ситуация на Украине, и стараются проиграть с достоинством. Американцы их бросили, стало не до Европы, а европейские вооруженные силы никак не готовы противостоять нашей армии», — заявил Колесник.

Депутат подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать, однако Европа настолько себя запугала, что не может отойти. Там понимают, что проигрывают, и пытаются сделать это красиво, считает он.

До этого президент Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай совсем не боятся НАТО, но якобы боятся Соединенных Штатов из-за сильной армии. Он также сообщил, что что НАТО бы не существовало, если бы он не возглавил страну. По мнению американского лидера, он спас альянс.

Ранее Трамп заявил, у США лучшее оружие в сравнении с Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27604045_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Главное — не удариться в паранойю. 7 фильмов, которые заставят сомневаться в реальности
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+