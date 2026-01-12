Ларису Долину выселят из квартиры с помощью приставов. Когда она съедет?

К выселению Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках привлекли судебных приставов. Об этом Mash сообщила адвокат покупательницы недвижимости Светлана Свириденко.
«Мы подали в службу судебных приставов заявление о возбуждении исполнительного производства, с исполнительным листом; ждем постановления о возбуждении исполнительного производства», — рассказала юрист в беседе с ТАСС.
Адвокат певицы Мария Пухова заявила агентству, что исполнительное производство в отношении Долиной уже открыто. При этом защитница певицы назвала обращение к приставам «хайпом» и привлечением внимания со стороны Полины Лурье.
«Приставы возбудили исполнительное производство по заявлению адвоката Полины Лурье. Никакой необходимости в этом, на наш взгляд, нет.
Видимо, кому-то не хочется выходить из медийного пространства», — сказала Пухова, напомнив, что квартира была готова к передаче еще 5 января.
Она добавила, что певица готова освободить недвижимость добровольно.
«В настоящий момент мы уведомили пристава-исполнителя о том, что Долина готова добровольно исполнить решение суда и передать квартиру Лурье добровольно», — подчеркнула Пухова.
По словам адвоката Долиной, в ближайшее время приставы назначат проверку по факту заявления. По закону, в ходе нее певице или ее представителю будет предложено добровольно освободить квартиру. Если этого сделано не будет, артистку выселят принудительно в присутствии понятых. Life со ссылкой на SHOT отметил, что процедура может начаться уже 19 января.
Однако Свиридова этого не подтвердила, подчеркнув, что постановление о возбуждении производства еще не принято. «Скорее всего, оно будет возбуждено. А дальше будем смотреть на развитие событий», — сказала Свириденко Telegram-каналу «Осторожно, новости».
Где сейчас Долина?
Лариса Долина уже три раза не смогла передать недвижимость Полине Лурье. Изначально певица должна была освободить квартиру в день суда — 25 декабря, однако попросила у покупательницы отсрочку хотя бы до 30-го. Позже артистка заявила, что не может выехать к этому времени, и назначила новую дату передачи — 5 января, — но снова не передела ключи. Тогда процедуру было решено провести 9 января, однако сама на нее Долина не явилась, отправив своих представителей. При этом у них, как заявляла сторона Лурье, не было ни ключей, ни полномочий подписывать акт приема-передачи жилья. В то же время адвокат Долиной утверждала, что именно представители Лурье отказались принимать квартиру, сославшись на неточность в документах.
«На встрече адвокат Полины отказалась подписывать акт, поскольку он датирован 5-м числом, и, соответственно, забрать ключи», — уточняла Пухова.
Впоследствии Мария Пухова заявила, что сторона покупательницы намерена дождаться возвращения Долиной на родину. Как выяснил Mash, сейчас певица находится на отдыхе в Абу-Даби вместе со своей дочерью и внучкой.
«Артистка отдыхает на острове Саддият — в пятизвездочном Rixos Premium Saadiyat Island. В программе: бассейны, спа, массажи, спортзал, теннис и вечеринки с диджеями. Сама Лариса Александровна без микрофона, просто наслаждается отпуском», — уточнил Telegram-канал.
Mash писал, что продолжительность отпуска Долиной неизвестна. Однако адвокат певицы заявила, что артистка должна вернутся на родину 20 января.
Новые проблемы
Кроме этого, стало известно, что на фоне скандала с квартирой у Ларисы Долиной возникли новые проблемы. Как сообщил Telegram-канал 112, на певицу написал жалобу в природоохранную прокуратуру саратовский предприниматель Глеб Рыськов.
«Внимание защитника природы привлек искусственный пруд Ларисы Долиной площадью 230 кв. м. Певица возвела его прямо в защитной полосе одного из безымянных ручьев на севере Подмосковья», — говорится в публикации.
Рыськов ранее уже подавал подобные жалобы на Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву, Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и Александра Гордона за незаконное разрастание их загородных объектов. Первые три нарушения прокуратура подтвердила, последнее сейчас находится на стадии проверки.
Комментируя обращение в отношении Долиной, предприниматель заявил 360.ru, что ему не важно, как на него отреагирует певица.
«Понимаете, в чем дело: Лариса Долина — это же в первую очередь гражданин. А гражданин должен исполнять законы Российской Федерации», — подчеркнул Рыськов.