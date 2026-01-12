Ларису Долину выселят из квартиры с помощью приставов. Когда она съедет?

Ларису Долину будут выселять из квартиры в Хамовниках с помощью судебных приставов — сторона Полины Лурье обратилась в ФССП. Адвокат певицы утверждает, что в отношении артистки уже открыли исполнительное производство, однако она готова освободить жилье добровольно. Представитель покупательницы же говорит, что пока лишь подано заявление. По данным СМИ, выселение может начаться 19 января. При этом сама Долина сейчас отдыхает в Абу-Даби с семьей и должна вернуться на родину только 20-го.

К выселению Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках привлекли судебных приставов. Об этом Mash сообщила адвокат покупательницы недвижимости Светлана Свириденко.

«Мы подали в службу судебных приставов заявление о возбуждении исполнительного производства, с исполнительным листом; ждем постановления о возбуждении исполнительного производства», — рассказала юрист в беседе с ТАСС.

Адвокат певицы Мария Пухова заявила агентству, что исполнительное производство в отношении Долиной уже открыто. При этом защитница певицы назвала обращение к приставам «хайпом» и привлечением внимания со стороны Полины Лурье.

«Приставы возбудили исполнительное производство по заявлению адвоката Полины Лурье. Никакой необходимости в этом, на наш взгляд, нет.

Видимо, кому-то не хочется выходить из медийного пространства», — сказала Пухова, напомнив, что квартира была готова к передаче еще 5 января.

Она добавила, что певица готова освободить недвижимость добровольно.

«В настоящий момент мы уведомили пристава-исполнителя о том, что Долина готова добровольно исполнить решение суда и передать квартиру Лурье добровольно», — подчеркнула Пухова.

По словам адвоката Долиной, в ближайшее время приставы назначат проверку по факту заявления. По закону, в ходе нее певице или ее представителю будет предложено добровольно освободить квартиру. Если этого сделано не будет, артистку выселят принудительно в присутствии понятых. Life со ссылкой на SHOT отметил, что процедура может начаться уже 19 января .

Однако Свиридова этого не подтвердила, подчеркнув, что постановление о возбуждении производства еще не принято. «Скорее всего, оно будет возбуждено. А дальше будем смотреть на развитие событий», — сказала Свириденко Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Где сейчас Долина?

Лариса Долина уже три раза не смогла передать недвижимость Полине Лурье. Изначально певица должна была освободить квартиру в день суда — 25 декабря, однако попросила у покупательницы отсрочку хотя бы до 30-го. Позже артистка заявила, что не может выехать к этому времени, и назначила новую дату передачи — 5 января, — но снова не передела ключи. Тогда процедуру было решено провести 9 января, однако сама на нее Долина не явилась, отправив своих представителей. При этом у них, как заявляла сторона Лурье, не было ни ключей, ни полномочий подписывать акт приема-передачи жилья. В то же время адвокат Долиной утверждала, что именно представители Лурье отказались принимать квартиру, сославшись на неточность в документах.

«На встрече адвокат Полины отказалась подписывать акт, поскольку он датирован 5-м числом, и, соответственно, забрать ключи», — уточняла Пухова.

Впоследствии Мария Пухова заявила, что сторона покупательницы намерена дождаться возвращения Долиной на родину. Как выяснил Mash, сейчас певица находится на отдыхе в Абу-Даби вместе со своей дочерью и внучкой .

«Артистка отдыхает на острове Саддият — в пятизвездочном Rixos Premium Saadiyat Island. В программе: бассейны, спа, массажи, спортзал, теннис и вечеринки с диджеями. Сама Лариса Александровна без микрофона, просто наслаждается отпуском», — уточнил Telegram-канал.

Mash писал, что продолжительность отпуска Долиной неизвестна. Однако адвокат певицы заявила, что артистка должна вернутся на родину 20 января .

Новые проблемы

Кроме этого, стало известно, что на фоне скандала с квартирой у Ларисы Долиной возникли новые проблемы. Как сообщил Telegram-канал 112, на певицу написал жалобу в природоохранную прокуратуру саратовский предприниматель Глеб Рыськов.

«Внимание защитника природы привлек искусственный пруд Ларисы Долиной площадью 230 кв. м. Певица возвела его прямо в защитной полосе одного из безымянных ручьев на севере Подмосковья», — говорится в публикации.

Рыськов ранее уже подавал подобные жалобы на Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву, Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и Александра Гордона за незаконное разрастание их загородных объектов. Первые три нарушения прокуратура подтвердила, последнее сейчас находится на стадии проверки.

Комментируя обращение в отношении Долиной, предприниматель заявил 360.ru, что ему не важно, как на него отреагирует певица.

«Понимаете, в чем дело: Лариса Долина — это же в первую очередь гражданин. А гражданин должен исполнять законы Российской Федерации», — подчеркнул Рыськов.