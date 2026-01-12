«Очень серьезные варианты»: ударят ли США по Ирану

Трамп: США рассматривают очень серьезные варианты ответа на события в Иране

Жертвами беспорядков, вызванных масштабными протестами в Иране, стали уже 544 человека, еще более 10 тыс. участников акций были задержаны. Власти страны утверждают, что держат ситуацию под контролем и обвиняют в организации акций США и Израиль. Дональд Трамп при этом заявил, что руководство Исламской Республики уже пересекает красную линию, подавляя протесты, и раскрыл, что США обсуждают «очень серьезные» варианты действий по поддержке протестующих.

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана пересекают красную линию, жестко подавляя протесты, охватившие страну. Он добавил, что Белый дом рассматривает «очень серьезные» варианты действий для поддержки участников акций.

«Военные изучают это. И мы рассматриваем несколько очень серьезных вариантов. Мы примем решение», — пояснил американский лидер.

При этом он пообещал, что Вашингтон нанесет «удары такого масштаба, какого они еще не испытывали», если Иран атакует американские военные базы и коммерческие объекты. Ранее Тегеран пообещал сделать это, если Трамп вмешается в происходящее в стране.

Президент США также рассказал, что поддерживает контакты с лидерами иранской оппозиции, и раскрыл, что иранское руководство запросило переговоры с США по поводу своей ядерной программы.

«Встреча находится на стадии организации. Иран позвонил. Они хотят вести переговоры», — уточнил американский президент.

Ударят ли США по Ирану?

По данным газеты The New York Times, в последние несколько дней Трампа проинформировали о новых вариантах нанесения ударов по Ирану.

«Президент Трамп еще не принял окончательного решения, но, по словам официальных лиц, он всерьез рассматривает возможность санкционирования удара в ответ на попытки иранского режима подавить демонстрации

<…> По словам источников, <…> президенту был представлен ряд вариантов, включая удары по невоенным объектам в Тегеране», — сообщило издание.

При этом канал CNN отмечал, что в американской администрации существуют опасения по поводу этого шага, так как он может привести к «непреднамеренному сплочению иранского народа в поддержку правительства» или вынудить Иран применить силу в ответ на атаки США.

Телеканал также отмечал, что глава Белого дома рассматривает и другие варианты давления на руководство Исламской Республики, которые не предполагают военных ударов . Например, кибератаки против иранских военных или правительственных объектов, которые помогут подорвать усилия по подавлению протестов, а также введение новых санкций против иранских политиков или энергетики и банковского сектора Ирана. Кроме этого, Вашингтон также изучает возможность предоставить иранцам Starlink для расширения доступа в интернет, который ранее ограничили власти.

По информации газеты The Wall Street Journal, 13 января Трамп намерен встретиться с членами своей администрации и главами некоторых ведомств, чтобы обсудить дальнейшие шаги против Ирана. Ожидается, что на встрече будут присутствовать госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.

Протесты в Иране

Протесты в Иране вспыхнули 28 декабря из-за девальвации иранского риала и колебаний обменного курса. Акции начались в столице, а позже распространились на другие города. Вскоре демонстрации приобрели антиправительственный характер и переросли в беспорядки. К 8 января они охватили практически всю страну.

По последним данным, которые приводит правозащитная организации HRAN, в результате беспорядков, вызванных протестами, погибли 544 человека . Среди них прокурор, восемь детей и 47 сотрудников силовых структур. Еще более 10 тыс. человек были задержаны .

На фоне акций в стране отключили интернет — он не работает уже больше трех суток. Также с перебоями работает мобильная связь.

Власти Ирана настаивают, что держат ситуацию под контролем, и обвиняют в организации акций США и Израиль.

«США и Израиль сидят и дают указания, говоря: «Действуйте, мы с вами». Те же самые люди, которые напали на эту страну и убили нашу молодежь и наших детей, теперь приказывают этим людям совершать эти деяния, говорят им разрушать и обещают поддержку после этого», — заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, отметив, что «некоторые террористические элементы проникли из-за пределов страны».

По словам верховного лидера Ирана Али Хаменеи, протестующие действуют в угоду Дональду Трампу, которому, на самом деле, наплевать на местных жителей.

Иранские власти официально не называли число погибших в беспорядках, однако объявили трехдневный национальный траур «в память о мучениках, погибших в сопротивлении Соединенным Штатам и сионистскому режиму».