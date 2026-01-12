Легенда ЦСКА дал совет молодым футболистам

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что молодым российским футболистам не стоит изо всех сил рваться в европейские чемпионаты.

По его словам, для начала им необходимо полностью отдаться в игре в России.

«Молодые ребята, если будут стараться, будут играть, а не будут башку себе красить в другой цвет, смогут вырасти. А если будут любоваться собой на футбольном поле и за его пределами, толку никакого не будет. И ни в коем случае не переходить ни в какие иностранные команды, пока не исполнится 22-23 года. Слава богу, молодые таланты у нас есть, пусть играют», — заявил Пономарев.

РПЛ находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее легенда ЦСКА предсказал, кто покинет РПЛ в 2026 году.