Российский режиссер вспомнил, как его мюзикл поставили на Бродвее

Режиссер Розовский заявил, что его мюзикл «История лошади» ставили на Бродвее

Художественный руководитель театра «У Никитских ворот», режиссер Марк Розовский рассказал в беседе с NEWS.ru, что его мюзикл «История лошади» поставили на Бродвее.

По словам Розовского, иностранцы заинтересовались постановкой после того, как увидели ее в России. Спектакль им понравился. Как отметил режиссер, зарубежные коллеги обратились во Всесоюзное агентство по авторским правам, чтобы купить возможность ставить этот мюзикл на Бродвее и в других театрах.

Розовский подчеркнул, что постановку показали не только на Бродвее, но и в Национальном театре Великобритании и еще в 20 театрах Европы. Сам мюзикл поставлен по произведению Льва Толстого «Холстомер».

«Я рад, что в европейских театрах зрители смогли познакомиться с творчеством Льва Толстого и с «толстовством», которым пронизан рассказ о лошади по имени Холстомер», — поделился режиссер.

В августе Марк Розовский анонсировал в новом сезоне театра «У Никитских ворот» спектакль про Стива Джобса. Постановка будет посвящена жизни и мифам о создателе компании Apple.

