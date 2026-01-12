Размер шрифта
Российский режиссер вспомнил, как его мюзикл поставили на Бродвее

Режиссер Розовский заявил, что его мюзикл «История лошади» ставили на Бродвее
Владимир Астапкович/РИА Новости

Художественный руководитель театра «У Никитских ворот», режиссер Марк Розовский рассказал в беседе с NEWS.ru, что его мюзикл «История лошади» поставили на Бродвее.

По словам Розовского, иностранцы заинтересовались постановкой после того, как увидели ее в России. Спектакль им понравился. Как отметил режиссер, зарубежные коллеги обратились во Всесоюзное агентство по авторским правам, чтобы купить возможность ставить этот мюзикл на Бродвее и в других театрах.

Розовский подчеркнул, что постановку показали не только на Бродвее, но и в Национальном театре Великобритании и еще в 20 театрах Европы. Сам мюзикл поставлен по произведению Льва Толстого «Холстомер».

«Я рад, что в европейских театрах зрители смогли познакомиться с творчеством Льва Толстого и с «толстовством», которым пронизан рассказ о лошади по имени Холстомер», — поделился режиссер.

В августе Марк Розовский анонсировал в новом сезоне театра «У Никитских ворот» спектакль про Стива Джобса. Постановка будет посвящена жизни и мифам о создателе компании Apple.

Ранее в Госдуме прокомментировали «голую» новогоднюю постановку.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27603235_rnd_2",
    "video_id": "record::32123676-4d8d-47a8-af90-01cb85f601a0"
}
 
