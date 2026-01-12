«Все зависит от них»: в Госдуме прокомментировали возвращение Валиевой и Трусовой в спорт

Депутат Госдумы России Ирина Роднина высказалась о возвращении Александры Трусовой и Камилы Валиевой в профессиональный спорт после перерыва. Ее слова передают РИА Новости.

«Пусть у девочек получится то, чего они сами себе пожелают. Что бы мы ни желали, что бы мы ни хотели, все зависит от них. Насколько они настроены на возвращение. Я тоже возвращалась после перерыва. Но это разные вещи. Спорт был другой. В любой ситуации это непросто. Главное — мотивация», — сказала Роднина.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской. До дисквалификации она тренировалась в штабе Этери Тутберидзе.

