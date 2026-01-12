Захарова: британских политиков тянет в Киев, как злодеев на место преступления

Британских политиков тянет в Киев, как злодеев на место преступления. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью kp.ru.

Так дипломат прокомментировала инцидент с поездом, застрявшим в Киеве после атаки российских дронов и ракет. В нем находился министр обороны Великобритании Джон Хили, призывавший «похитить» президента РФ Владимира Путина. Захарова выразила уверенность, что «от этого реже в Киев британцы ездить не будут».

Она также отметила, что Хили «уже ничего не поможет, кроме чистосердечного раскаяния и смиренного покаяния».

По данным Daily Mail, поезд, в котором находился министр обороны Британии, остановился по пути в столицу Украины из-за атаки. Уточняется, что состав был вынужден сделать экстренную остановку после удара российских ракет и беспилотников.

Накануне Джон Хили ответил на вопрос журналиста, кого из мировых лидеров он бы «похитил». Британский министр признался, что хотел бы «взять Путина под стражу и привлечь его к ответственности за военные преступления», как это произошло с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Ранее Британию назвали очагом «русофобской гнили».