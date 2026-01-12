Как автокомпании переписали ценники из-за НДС и утильсбора

Глава Автостата Целиков: в ближайшие два месяца цены на автомобили не снизятся

То, что начало нового года вызовет обновление прайс-листов автокомпаний, было анонсировано заранее. Однако такого масштаба, который затронул 32 бренда, никто не ожидал. «Газета.Ru» выяснила, какие автокомпании переписали ценники и что будет дальше с ценами.

Автомобили концерна Chery начали дорожать уже в канун нового 2026 года. Так, дилеры Chery, Tenet, Omoda, Exeed, Jaecoo и премиального бренда Exlantix подняли цены на все модели без исключения. Стоимость поднялась и на автомобили других китайских премиальных марок — Li Auto, Rox, Avatr, Wey и Nordcross.

Последний бренд (за ним скрывается марка Lync&Co) увеличил рекомендованные розничные цены (РРЦ) на рекордные 540 тыс. рублей , сообщает портал «Автоновости дня».

Что касается Geely, то обновление прайс-листов не затронуло лишь флагманский кроссовер Monjaro, некоторые автомобили прибавили символические 800 рублей. У родственной марки Belgee (предлагает старые модели Geely) младший в линейке паркетник Belgee X50 во всех версиях, кроме базовой, подорожал на 800 рублей.

Среди отечественных и псевдороссийских брендов, переписавших ценники, исключений нет — новую ценовую реальность показали Lada, Evolute, Solaris, «Москвич», УАЗ и марка Xcite, которая в последнее время занималась распродажей остатков автомобилей со скидками .

также в своей маркетинговой политике также не отстают от конкурентов, поднявших стоимость машин. Даже марки KGM (бывший SsangYong), Citroen и Peugeot, еще недавно раздававшие солидные скидки на свою продукцию, разослали дилерам новые прайс-листы.

Хуже прошлого года

В этом году практически нет автокомпаний, которые бы не поддались давлению новых ставок утильсбора и повысившемуся НДС. Так, в январе прошлого года цены подняли только шесть марок: Changan, Haval, Solaris, JAC, УАЗ и Lada. Вдобавок компания Chery тогда чуть скорректировала стоимость седана Arrizo, но сохранила обширную систему скидок. Марки GAC, Kaiyi и Tank поступили тоньше, отменив дисконтные программы.

Впрочем, нынешнее подорожание нельзя считать аномальным , уверен экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. Таким образом продавцы лишь компенсировали повышение НДС, ставка которого теперь составляет 22% против прежних 20%.

«Если посмотреть на переписанные прайс-листы, то средняя величина, на которую выросли цены, составит 2% — это как раз корректировка на повышение НДС и и не более того», — заявил Мосеев «Газете.Ru».

При этом эксперт отметил, что продажи декабря и начала января далеки от эталонных, а сам рынок продолжает оставаться рынком покупателя. То есть нельзя исключать, что скидки от импортеров могут вернуться.

«Сейчас все бодро подняли цены, а что будет дальше, пока сложно говорить. Продавцам, а именно дистрибьюторам и дилерам, ситуацию [держать высокие цены] облегчает то, что стоки подсушились », — объясняет бывший руководитель РОАД.

Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков не менее осторожен в своих прогнозах, считая, что серьезных дисконтов не стоит ждать скоро.

«В ближайшие пару месяцев предпосылок к снижению цен не вижу.

Уже потом, если спрос будет совсем низкий, возможно кто-то из производителей начнет давать существенные скидки. К тому моменту базовые цены будут еще выше», — предполагает аналитик.

Нынешнюю ситуацию Целиков считает традиционной маркетинговой уловкой, когда цены сначала поднимают, а потом завлекают покупателей скидками.

В любом случае, в российских автосалонах имеются машины в наличии, на которые можно делать приятные покупателю предложения: «Стоки на начало этого года оцениваю в 350-370 тысяч единиц», — поделился мнением Целиков.

Однако, по мнению Олега Мосеева, нынешние запасы рынка не столь велики, как раньше. Часть предложений стала дефицитом из-за стабильного спроса.

«По некоторым моделям даже есть определенный дефицит, где потребителю нужно ждать энное количество недель для того, чтобы получить машину в той комплектации, в которой он хочет. Ну, либо забирать ее в максимальной комплектации по более высокой цене», — резюмировал он.