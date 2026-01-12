Размер шрифта
«Исторический уровень»: Зеленский сделал заявление о гарантиях Украине от США

Зеленский: Украина передаст Трампу финальный документ с гарантиями от США
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что поручил украинской делегации финализировать документ о гарантиях безопасности со стороны США и передать окончательную версию на рассмотрение американского лидера Дональда Трампа для дальнейшего обсуждения.

«Это должен быть документ исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас», — заявил политик.

Зеленский также рассказал, что обсудил документы по восстановлению и экономическому развитию страны. Он поручил премьер-министру Юлии Свириденко, вице-премьеру Тарасу Качке и министру экономики Алексею Соболеву обеспечить полное сопровождение и экспертизу всех экономических аспектов будущих соглашений между Украиной и США, а также трехсторонних договоренностей между Украиной, США и Европой.

8 января Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности от США для Украины находится в высокой степени готовности. По словам украинского лидера, с американской стороной обсуждаются сложные вопросы, связанные с базовыми рамками для прекращения конфликта. Он отметил, что теперь ожидается реакция Москвы и возможные переговоры между США и Россией.

Ранее Путин заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и России.

