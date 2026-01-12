На Западе узнали, почему силы ПВО Венесуэлы не среагировали на вторжение США

Венесуэла не смогла наладить эксплуатацию и обслуживание полученных от России зенитно-ракетных систем С-300 и зенитного комплекса «Бук». Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников и экспертов, а также собственный анализ фото, видео и спутниковых снимков.

Как пишет NYT, воздушное пространство Венесуэлы оказалось уязвимым во время операции США, завершившейся захватом президента Николаса Мадуро. По данным издания, существенную роль в успехе американской стороны сыграла некомпетентность венесуэльских военных.

Несмотря на многомесячные предупреждения о возможном вторжении, системы противовоздушной обороны страны, как утверждают два источника газеты, на момент налета американских вертолетов не были подключены к радарам. Кроме того, часть элементов противовоздушной обороны (ПВО) находилась на складах и не была приведена в рабочее состояние.

Как отметил бывший глава представительства ЦРУ в Венесуэле Ричард де ла Торре, многолетние проблемы, включая коррупцию, сбои в логистике и санкционное давление, существенно подорвали боеготовность венесуэльских систем ПВО.

3 января Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Президент Дональд Трамп уже заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил действия американской армии, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

Ранее эксперт называл ПВО Венесуэлы самой мощной в Латинской Америке.