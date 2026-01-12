Размер шрифта
Известный тренер не верит в допуск российских фигуристов на международные турниры

Александр Вильф/РИА Новости

Тренер Сергей Давыдов рассказал в интервью «Газете.Ru», что не верит в полноценный допуск российских фигуристов на международные турниры в сезоне-2026/27.

На данный момент только два российских спортсмена были допущены в нейтральном статусе до участия в Олимпийских играх — 2026 в Милане — одиночники Петр Гуменник и Аделия Петросян.

«Честно говоря, не верю, что в следующем сезоне нас допустят на международную арену, — сказал Сергей Давыдов. — Сейчас рекомендации вынес Международный олимпийский комитет (МОК), но решение будет принимать Международный союз конькобежцев (ISU). Мне кажется, в нынешней обстановке они не придут к соглашению».

Специалист отметил, что для успешного выступления взрослых фигуристов на международных турнирах необходимо, чтобы на соревнования были полноценно допущены их тренеры, а также чтобы российским судьям снова разрешили работать на мировых стартах.

«Если нас допустят без сопроводительной команды и судей... Кулуарная работа существует в фигурном катании, глупо это не признавать. Юниоры, пожалуй, справятся, а вот для взрослой сборной нужен массовый допуск. На таком уровне без поддержки будет слишком сложно», — сказал Давыдов.

Ранее тренер раскрыл главную проблему фигуристки Яметовой.

