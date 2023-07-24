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Футбол – женская игра. Лучшие фото с чемпионата мира – 2023

В Австралии и Новой Зеландии сыграны первые матчи женского чемпионата мира по футболу – 2023

Женский чемпионат мира по футболу – 2023 проходит в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 23 августа. Впервые в турнире принимает участие 32 команды, а не 24, как в предыдущих розыгрышах. Действующим чемпионом мира является сборная США. Американки выиграли два последних мировых первенства – в 2015 и в 2019 годах. В общей сложности «звездно-полосатые» четырежды выигрывали женские чемпионаты мира. Первая победа была одержана в 1991 году, также они первенствовали в 1999-м. Им же принадлежит рекорд по наибольшему количеству голов в одном матче: на предыдущем ЧМ американки разгромили сборную Таиланда со счетом 13:0.

На проведение мирового первенства претендовал ряд стран, в том числе, Южная Корея рассматривала возможность подачи совместной заявки с Северной Кореей. Однако в итоге победили Австралия и Новая Зеландия – при этом Австралия стала вторым после Китая членом Азиатской футбольной конфедерации, принимающей чемпионат мира среди женщин.

«Газета.Ru» предлагает вашему вниманию самые яркие фотографии состоявшихся матчей турнира.

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