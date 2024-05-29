«Краснодар» может потерять ключевого игрока в межсезонье

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в предстоящее летнее трансферное окно может покинуть клуб. Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, колумбийский форвард хотел бы продолжить карьеру в одном из клубов из топ-5 европейских лиг. Отмечается, что к футболисту есть конкретный интерес из Европы. В случае, если Кордоба решит уйти, то у краснодарской команды есть в шорт-листе несколько потенциальных кандидатов на его замену.

31-летний Джон Кордоба, который выступает в «Краснодаре», в текущем сезоне чемпионата России провел 27 матчей, в которых забил 15 мячей и оформил три результативные передачи.

Чемпионом страны 2024 года стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. Серебряные медали по итогам сезона завоевал «Краснодар», бронзовые — у московского «Динамо».

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