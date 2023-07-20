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Фото

Кристина Орбакайте, Деми Мур и еще 18 звезд старше 50 лет, которые не боятся купальников

Как выглядят в купальниках Шэрон Стоун, Памела Андерсон и другие звезды старше 50 лет

Возраст не помеха для фотографий в купальнике. Именно это не устают доказывать зарубежные и российские знаменитости, публикуя пляжные снимки в социальных сетях. Некоторым из них чуть за 50, другие уже разменяли седьмой десяток.

Деми Мур, Шэрон Стоун, Памела Андерсон и другие известные актрисы как были стройными в молодости, так и остались. Они без стеснения демонстрируют фигуры в купальниках — на радость поклонникам, которые помнят их по фильмам из 90-х.

Легенды подиума — Хайди Клум, Хелена Кристенсен и Паулина Поризкова — продолжают оставаться востребованными манекенщицами, вопреки цифрам в паспорте. Они снимаются в рекламе нижнего белья и купальников, украшают обложки глянцевых журналов и участвуют в показах мод.

Эти и другие звезды, собственным примером разрушающие стереотипы о возрасте, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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