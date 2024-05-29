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Журналист назвал отвратительным требование США снизить призывной возраст на Украине

Журналист Гринвальд: требование США снизить возраст призыва в ВСУ отвратительно

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Evgeniy Maloletka/AP

Призыв американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о снижении призывного возраста на Украине является отвратительным. Об этом на своей странице в социальной сети X написал журналист из США Гленн Гринвальд.

Журналист подчеркнул, что ситуация, когда высокопоставленные люди в Вашингтоне ради того, чтобы Запад не чувствовал себя униженным и побежденным, отправляют украинскую молодежь терять свои жизни на войне, является абсолютно возмутительной.

Гринвальд отметил, что сенатор Грэм совершенно не понимает ситуации, сложившейся на Украине. Журналист назвал этот факт особенно отвратительным, так как Грэм активно выступает за продолжение боевых действий.

До этого британский эксперт Александр заявил, что Путин сделал жесткое предупреждение НАТО.

29 мая постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что администрация главы государства Джо Байдена оставила за Украиной принятие решений о ведении боевых действий с Россией.

Ранее Трамп заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин в случае конфликтов при его президентстве.

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