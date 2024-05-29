В Германии не поддержали отправку на Украину военных инструкторов

Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил против отправки военных инструкторов на территорию Украины. Об этом сообщает агентство DPA.

По словам главы ведомства, ему «никто не смог объяснить», в чем бы заключалось преимущество при обучении на украинской территории.

Писториус отметил, что ожидаемый эффект не соотносится с риском и усилиями, которые придется приложить.

«Для нас это не является вариантом», — подчеркнул министр.

Накануне вице-премьер и глава внешнеполитического ведомства Италии Антонио Таяни высказался против разрешения Украине бить по территории России арсеналом, который поставляют западные страны.

До этого стало известно, что американские власти не меняют свою позицию по вопросу запрета на использование Украиной оружия США для ударов вглубь российской территории. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

Так он прокомментировал призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить такие атаки.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.