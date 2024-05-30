Ученые выяснили, что чутье собак превосходит любые существующие детекторы

Финские ученые из Университета Хельсинки и других научных учреждений определили порог обнаружения запаха у собак. Оказалось, что обоняние питомцев намного острее, чем считалось прежде. Исследование опубликовано в научном журнале Animals.

Как показали эксперименты, псы способны научиться определять концентрации гидролата эвкалипта существенно ниже порога обнаружения самых сложных аналитических инструментов.

В тестах участвовало 15 собак с разным опытом дрессировки. Некоторые из них уже тренировались в вынюхивании, другие были обучены искать плесень, вредителей или симптомы болезней.

В ходе исследования собаки должны были отличать образцы, содержащие низкие концентрации гидролата эвкалипта, от образцов, содержащих только воду.

Порог обнаружения запаха изначально варьировался от 1:104–1:1023, но после периода обучения сузился до 1:1017–1:1021.

Другими словами, собакам требовалось от одной до 10 молекул на миллилитр воды, чтобы найти правильный образец. Для сравнения, одна дрожжевая клетка содержит 42 млн молекул, отметили авторы научной работы.

Ранее ученые нашли способ омолодить ум и тело стареющих собак.