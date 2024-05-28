Яндекс поможет оформить краткосрочное страхование ОСАГО для такси

Яндекс и «Ренессанс Страхование» запустили возможность оформить краткосрочное страхование ОСАГО для такси, сообщает пресс-служба Яндекса.

Как отметил коммерческий директор Яндекс Такси Иван Запольский, оформление ОСАГО для такси за один день упростит жизнь водителям такси и равномерно распределит их расходы в течение года. Специальное ОСАГО обязательно по закону о такси.

В Яндекс Такси отметили, что в первые несколько недель оформление полиса обойдется около 100 рублей в день, а в будущем сумма будет складываться из нескольких факторов, среди которых манера вождения, аварийность и другие.

Также страховая компания будет пересчитывать индивидуальную стоимость полиса каждые две недели.

По словам генерального директора Группы «Ренессанс страхование» Юлии Гадлибы, многофакторная скоринговая модель позволит сформировать честную цену ОСАГО для водителей.

Напомним, в марте 2024 года в силу вступили поправки в закон об ОСАГО, разрешающие оформлять краткосрочные полисы на срок от 1 дня до 3 месяцев.

Как отмечал один из авторов изменений, депутат Госдумы Александр Толмачев, многие таксисты самостоятельно выстраивают удобный для себя график работы.

«Не важно, хотите ли вы продавать автомобиль или надолго уезжаете, намерены ли работать в такси несколько дней в месяц или планируете подработку на короткий срок до нового трудоустройства — переплачивать не придется. И решение вопросов на дороге останется в правовом поле», — сказал он.