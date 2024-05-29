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В США заявили о неэффективности и дороговизне западного оружия

RS: конфликт на Украине показал неэффективность западного оружия

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U.S. Army/Wikimedia Commons

Конфликт на Украине, в ходе которого Вооруженные силы России раз за разом успешно справляются с самым современным оружием стран НАТО, продемонстрировал его переоцененность и ненадежность. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.

В статье отмечается, что «одержимость технологически сложным оружием» стран Запада в итоге привела к появлению ненадежных систем, которые, к тому же, производятся в небольшом количестве из-за их огромной стоимости. Помимо этого выясняется, что в реальном бою они зачастую терпят неудачу и не оправдывают возлагавшихся на них надежд.

Responsible Statecraft объясняет это «отсутствием заинтересованности военных в адекватных испытаниях», так как реалистичные тесты могут выявить серьезные недостатки еще на предварительной стадии и тем самым поставят под угрозу выделяемый бюджет.

В статье разъясняется, какое именно оружие имеется в виду. По мнению авторов материала, не оправдали надежд беспилотники Switchblade, системы ПВО Patriot, РСЗО HIMARS, бомбы с GPS-наведением, беспилотники с искусственным интеллектом Skydio, танки M-1 Abrams, гаубицы M777 и управляемые 155-мм артиллерийские снаряды Excalibur.

29 мая стало известно, что Киев признал превосходство России в вооружении. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ранее сообщалось, что Украина опасается лишиться военной поддержки США.

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