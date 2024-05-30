Ученые вновь опровергли связь между знаками зодика и благополучием

Южнокорейские ученые из Университета Кемён в городе Тэгу изучили, существует ли связь между знаком зодиака человека и его благополучием. Результаты анализа оказались в целом неутешительными для любителей астрологии и гороскопов. Исследование опубликовано в научном журнале Kyklos.

В своей работе специалисты изучили большой массив данных о населении, включавший в себя записи о более 12,7 тыс. человек. Команда сосредоточилась на ответах людей, полученных в 2016, 2018, 2021 и 2022 годах.

Команда проанализировала восемь ключевых переменных, связанных с благополучием: общее счастье, симптомы депрессии, психологический стресс, удовлетворенность работой, удовлетворенность финансовым положением, удовольствие от жизни, общее состояние здоровья и семейное счастье.

Для семи из восьми показателей благополучия не было выявлено статистически значимого влияния знаков зодиака. Исключением стала финансовая неудовлетворенность. Однако исследователи решили, что величина этого эффекта незначительна, поэтому ей можно пренебречь.

По словам авторов доклада, их выводы подтвердили предыдущие исследования, согласно которым знаки зодиака не стоит использовать для прогнозирования благополучия людей. Их предсказательная сила статистически сравнима с гаданием при помощи подбрасывания монеты или игральных костей.

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