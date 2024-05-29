Саркози заявил, что не может представить себе конфликт между Францией и РФ

Экс-президент Франции Николя Саркози предостерег от эскалации конфликта на Украине. Об этом он заявил газете Le Figaro.

«В вопросе о возможности отправки военнослужащих [на Украину] позвольте мне высказать серьезные сомнения», — сказал Саркози.

Он признался, что не может представить, что страны »Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака» вступают в войну.

Саркози указал на необходимость поиска путей для мирного урегулирования, так как сейчас мир «танцует на краю вулкана.

По словам бывшего главы Франции, Европа должна сосредоточиться на проведении самостоятельной политики на континенте. Он также выступил против включения Украины в НАТО и ЕС, не исключив при этом гарантии безопасности для Киева.

Накануне журналисты немецкого издания Der Spiegel рассказали о споре канцлера Германии Олафа Шольца и президент Франции Эммануэля Макрона из-за помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее Макрон превратился «из голубя в ястреба» из-за украинского вопроса.