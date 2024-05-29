Вред от воздуха из офисов сравним с выхлопами машин, выяснили ученые

Американские ученые из Университета Пердью в штате Индиана обнаружили высокий уровень загрязнения в воздухе, выходящем из офисных зданий в городах. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports Sustainability (CRS).

Как показал анализ, деловые центры насыщают городскую атмосферу летучими органическими соединениями (ЛОС), многие из которых вредны для здоровья человека.

Исследование показало, что концентрации ЛОС внутри помещений в 2–15 раз выше, чем на открытом воздухе, и что на единицу площади выбросы ЛОС от зданий сопоставимы с выбросами транспортных средств, промышленными и биогенными выбросами.

Команда обнаружила, что офисы остаются значительными источниками выбросов реактивных монотерпенов и силоксанов в окружающую среду. Силоксаны широко используются в дезодорантах, парфюмерии, лосьонах и средствах по уходу за волосами.

По словам ученых, их открытие заставляет задуматься о целесообразности установки систем фильтрации на вентиляционные выходы, по которым воздух покидает офисные комплексы.

Ранее исследователи выяснили, что зелень вдоль автотрасс удаляет из воздуха более трети загрязняющих веществ от автомобильных выбросов.