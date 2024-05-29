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Сотрудник пункта приема ЕГЭ в Воронеже прокомментировал скандал с одеждой

Скляр: некоторые ученики на эмоциях поднимали одежду

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bazabazon/Telegram

Сотрудник пункта приема ЕГЭ в воронежской школе №62 дал свои пояснения по скандалу, в ходе которого администрацию учебного заведения обвинили в том, что от учениц требовали снимать одежду вплоть до нижнего белья для прохода через металлоискатель. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

По словам Дмитрия Скляра, он участвует в проверке учеников перед экзаменом второй год подряд.

«Моя функция простая: стоять и «слушать рамки». А в случае сигнала – просить вернуться, чтобы выложить предметы, которые могут его давать», — пояснил он.

По его словам, ранее никаких сложностей с этим не возникало: экзаменуемые спокойно выкладывали лишнее и проходили. В дополнительном осмотре при срабатывании рамки он никак не участвовал ни раньше, ни сейчас. В случае подозрений на наличие неразрешенных предметов учеников могли дополнительно проверить ручным металлодетектором.

Скляр подчеркнул, что в этом году «в паре случаев выпускники на эмоциях, действительно, поднимали верхнюю одежду, чем я был несколько шокирован – в прошлом году такого не было».

Подробнее о скандале на ЕГЭ в Воронеже — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мэрия Воронежа опровергла информации об участии в досмотре охранников-мигрантов.

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