Вышел тизер фильма «Финист — Первый богатырь»

На днях был представлен новый тизер приключенческой киноленты под названием «Финист — Первый богатырь». Премьера этого фильма запланирована на 1 января 2025 года, пишет kanobu.

Первый тизер был показан зрителям в феврале 2024 года.

«Финист — Первый богатырь» представляет собой приквел к популярной трилогии «Последний богатырь», раскрывая предыстории основных персонажей. Основным героем картины станет Финист Ясный Сокол, богатырь, страдающий от гордыни, который отправляется в опасное путешествие в восточные земли ради любви народа.

В компании Финиста будут Мелёха и молодая колдунья Баба Яга. На их пути встретятся изобретатель Анариф, говорящий верблюд Джамал и возлюбленная героя Злата.

Режиссером фильма выступил Дмитрий Дьяченко, известный по работе над «Чебурашкой». Стоит отметить, что у «Чебурашки» также запланирован сиквел и триквел. Премьера сиквела «Чебурашки» намечена на 1 января 2026 года, а съемки третьего фильма начнутся летом 2026 года.

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