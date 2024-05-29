Суд взыщет с Deutsche Bank сотни миллионов евро по иску «Русхимальянса»

Суд принял решение взыскать с Deutsche Bank €238 млн по иску «Русхимальянса». Об этом сообщает ТАСС.

Судебная инстанция заменила обеспечительные меры по иску, сняв арест, наложенный на имущество, счета и ценные бумаги Deutsche Bank. При этом были арестованы деньги на счетах ООО «Дойче Банк» — €238,6 млн или эквивалент в рублях.

В середине мая стало известно, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал имущество Deutsche Bank по иску «Русхимальянса». Арест в пределах суммы €238,61 млн евро был наложен на ценные бумаги, которые принадлежат Deutsche Bank, ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка», принадлежащие им деньги, в том числе которые будут поступать, на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах.

До этого сообщалось, что Национальная комиссия по фондовому рынку (CNMV) Испании открыла дисциплинарное производство в отношении одного из крупнейших банков Германии Deutsche Bank.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank больше не может гарантировать доступ к российским акциям.