Стало известно, как Джикия попросился в «Локомотив»

Бывший защитник московского «Спартака» и пермского «Амкара» Георгий Джикия общался с главным тренером столичного «Локомотива» Михаилом Галактионовым по поводу потенциального перехода. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

По информации источника, 30-летний защитник обсудил в аэропорту Шереметьево с наставником «железнодорожников» возможность подписания контракта с его командой. Галактионов заявил, что не против видеть Джикию в команде, но сообщил, что клуб не сможет удовлетворить его финансовые запросы.

Отмечается, что переход Джикии в «Локомотив» возможен только если он сократит свои зарплатные ожидания.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

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