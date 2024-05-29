Трамп обсудил с Маском его участие в работе администрации США

Бывший президент США Дональд Трамп обсуждал с миллиардером Илоном Маском его участие в работе следующей администрации в качестве советника. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

«Дональд Трамп и Илон Маск обсудили возможную позицию советника для главы Tesla, если предполагаемый республиканский кандидат вернется в Белый дом», — следует из сообщения.

До этого Маск выразил готовность провести дебаты между экс-президентом США Дональдом Трампом и нынешним главой государства Джо Байденом при участии в мероприятии независимого кандидата на пост американского президента Роберта Кеннеди-младшего.

Также Байден и его основной соперник Трамп обменялись взаимными оскорблениями в ходе мероприятий перед своими сторонниками. Так, в ходе выступления Байден заявил, что в предстоящих выборах главы государства на кону стоит демократия, а Дональд Трамп не умеет достойно проигрывать и является «неудачником».

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