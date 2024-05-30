Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США ответили на критику Украины по «саммиту мира» в Швейцарии

Белый дом отверг критику Украины по «саммиту мира» в Швейцарии

close
100%
Николай Лазаренко/РИА Новости

Белый дом отверг критику президента Украины Владимира Зеленского за предполагаемый отказ президента США Джо Байдена от участия в «саммите мира» в Швейцарии. Об этом на специальном онлайн-брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Он утверждает, что у него отсутствует информация по делегации Соединенных Штатов, которая будет на этом мероприятии. По словам американского чиновника, независимо от того, кто представляет США на саммите, нельзя сказать, что Вашингтон не оказывал поддержку Киеву.

«Нельзя сказать, что президент Байден не поддерживал Украину. С самого начала этого конфликта ни один другой лидер не сделал и не продолжает делать столько, сколько делает президент Байден, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое <...>», — сказал Кирби.

До этого Зеленский назвал «не очень сильным» решение Байдена пропустить «мирный саммит» в Швейцарии.

Ранее Зеленский попросил Байдена и Си Цзиньпина приехать на «саммит мира» в Швейцарии.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами