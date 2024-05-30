В США ответили на критику Украины по «саммиту мира» в Швейцарии

Белый дом отверг критику президента Украины Владимира Зеленского за предполагаемый отказ президента США Джо Байдена от участия в «саммите мира» в Швейцарии. Об этом на специальном онлайн-брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Он утверждает, что у него отсутствует информация по делегации Соединенных Штатов, которая будет на этом мероприятии. По словам американского чиновника, независимо от того, кто представляет США на саммите, нельзя сказать, что Вашингтон не оказывал поддержку Киеву.

«Нельзя сказать, что президент Байден не поддерживал Украину. С самого начала этого конфликта ни один другой лидер не сделал и не продолжает делать столько, сколько делает президент Байден, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое <...>», — сказал Кирби.

До этого Зеленский назвал «не очень сильным» решение Байдена пропустить «мирный саммит» в Швейцарии.

Ранее Зеленский попросил Байдена и Си Цзиньпина приехать на «саммит мира» в Швейцарии.