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«Звезда в шоке!»: Сергею Звереву — 60

Стилист Сергей Зверев отмечает 60-летний юбилей

Сергей Зверев родился в 1963 году в поселке Култук Иркутской области в семье железнодорожного слесаря. Никто из его родственников не был связан с миром моды. Тем не менее, после окончания школы Зверев внезапно решает обучаться сразу трем смежным профессиям – дизайну одежды, косметологии и парикмахерскому искусству. Будучи совсем юным, он чудом попадает в столицу моды – Париж, после чего окончательно решает, чем будет заниматься в жизни.

Затем Зверев едет в Москву, где устраивается в салон знаменитой Долорес Кондрашовой, тренера сборной СССР по парикмахерскому искусству. Появляются первые звездные клиенты. В 1998 году он – уже чемпион мира по парикмахерскому искусству.

В 2006 году Зверев застраховал свои руки на $1 млн.

Добившись высот как стилист, Зверев начинает музыкальную карьеру и записывает композицию «Алла» (текст и музыку написала Любаша). Выходит альбом «Ради тебя». Спустя год второй – «Звезда в шоке…!!!», на пластинке уже 22 песни.

Был женат четыре раза. Все браки просуществовали по 2,5 года. У стилиста есть приемный сын Сергей.

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